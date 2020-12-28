疫情加快數位過渡進程 全球反壟斷浪潮來襲

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（法新社巴黎28日電） 新型冠狀病毒大流行加速了數位轉型趨勢，也讓科技巨頭牢牢掌控着數以十億計用戶的生活，然而一場全球反壟斷風暴正在醞釀當中，美國科技巨擘首當其衝。

法新社報導，各國政府和用戶逐漸接受蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）等科技巨頭握有的強大控制權，從建立視訊會議到為消費者購物，它們扮演的角色在疫情當頭的今年尤其受到關注。

2020年間，全球大多數地區都曾祭出防疫封鎖措施，西方消費者愛用谷歌（Google）和臉書（Facebook），數以億計的中國用戶投入百度、阿里巴巴、騰訊或小米的懷抱。

在政府挹注大筆資金，避免大規模破產和失業潮之際，這些企業的股價自今年一月開始不斷上漲，臉書股價漲了35%，亞馬遜和蘋果則分別上漲67%和68%。

加州工程師2011年創立的Zoom，股價在今年狂飆600%，而知名國際旅宿平台Airbnb本月在美國首度公開發行（IPO），交易首日股價就翻倍。

與此同時，長期局限於本地市場的中國應用程式（App）也在全球應用商店竄起，好比高人氣短影音分享平台TikTok、時裝電商SHEIN和另一個影音平台Likee。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情可能加快了這些數位巨擘發展的腳步，但也激起要求監管這些企業集團的聲浪；這些集團透過不斷收購而日益壯大。

巴黎經濟學家陶里達諾（Joelle Toledano）說：「直到2017年，都被認為是利大於弊，尤其是在創新方面。」陶里達諾曾撰寫一本關於從谷歌、亞馬遜、臉書和蘋果手中取回控制權的書籍。

不過，情況如今已有了改變，因為這些科技巨頭如今被指控未繳納足夠的稅、不公平競爭、竊取媒體內容和散播假新聞。

歐盟（EU）已針對這些企業發布一連串雄心勃勃的新規，範圍從限制它們的市場影響力、打擊仇恨言論到要求演算法透明化。

歐洲執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）說，這項立法草案將為混亂的線上帶來秩序，控制主導市場的「守門人」。

美國也針對競爭疑慮採取行動，美國聯邦和州的執法官員本月9日對臉書提起反壟斷訴訟，尋求推翻臉書對Instagram和WhatsApp的收購。

司法部和11個州10月也對谷歌提起訴訟，指控其非法加強對線上搜尋和廣告的壟斷。

在中國，北京當局近來也不斷加強對內容的監管，最近又針對電子商務祭出新規。

螞蟻集團（Ant Group）IPO 11月急喊卡，許多觀察家認為，這是中國政府對這個產業發出警告。

中國共產黨矢言強化反壟斷和防止「資本無序擴張」後，市場監管機構上周對螞蟻母公司阿里巴巴展開反壟斷調查。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP