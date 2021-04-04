疫情升溫 全球基督徒嚴格防疫措施下慶祝復活節

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（法新社羅馬4日電） 由於世界各國力圖控制令人擔憂的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例激增現象，全球數以百萬計的基督徒今天第二度在因疫情而採取的限制措施下慶祝復活節。

儘管許多國家加快腳步推廣施打疫苗，但染疫病例激增迫使從加拿大到歐洲和南美洲重新實施非常不受歡迎的限制措施。

教宗方濟各（Pope Francis）周末將在實施嚴格封鎖的義大利，舉行復活節早晨彌撒。

更嚴格封鎖措施已在比利時和法國生效，法國當局正忙着處理染疫病例激增。巴黎的醫院已瀕臨崩潰。

巴黎南部安東尼私立醫院（Antony Private Hospital）的Covid-19加護病房中，很久以來都沒有空的病房。

護理師品托（Louisa Pinto）指着一個空房間，房內有清潔人員正在擦乾淨床墊以備下一個病患到來。

她說：「病床甚至沒有時間變冷。」

跨過大西洋，加拿大正對抗新一波疫情，確診數已經跨過百萬門檻，迫使境內許多省分在復活節前就加強防疫限制措施。

南美的復活節慶祝活動也都縮減，巴西正爆發一場毀滅性疫情，可能是由更具傳染性的變種病毒引發。

南美洲令人擔憂的局勢迫使秘魯在復活節實施封鎖措施，玻利維亞關閉與巴西的邊境，智利關閉所有邊界。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP