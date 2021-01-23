疫情升溫 香港對佐敦一帶局部封區

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（法新社香港23日電） 香港新冠疫情升溫，迫使港府為遏止疫情而首度祭出封鎖令。位於九龍核心地帶人口稠密的佐敦區，今天部分區域被港府下達居家令，要求居民留在家別外出。

限制令禁止佐敦區內多個街道的住宅居民離家外出，直到區域內所有人都接受完篩檢並確認後才解除。

官員表示，他們打算將封區內所有人在48小時內完成篩檢，以達成區域內確診例「清零」的目標。

綜合港媒報導，香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續擴大，港府為達到社區「清零」目標，針對確診者不斷的佐敦一帶，在凌晨4時起引用防疫規例，限制「受限區域」內的民眾需留在住處並按政府安排接受強制檢測。

據香港電台報導，佐敦這次被圍封的指定區域，東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街。

香港食物及衛生局局長陳肇始今天上午表示，陸續已有120人接受檢測，預料午夜前可完成，但居民要待檢測結果大致確定才可離開。當局預計將在25日上午6時前完成這次行動。

陳肇始針對佐敦區的情況說明，區域內至今已有162例確診個案，涉及56棟大樓，過去數天的污水樣本持續有陽性反應。封鎖區內的大樓較高，不少是缺乏管理的「三無大樓」，社區感染風險高。

© 2021 AFP