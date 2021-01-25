疫情危機下舉行大選 葡萄牙總統德索沙順利連任

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（法新社裡斯本24日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐之際，葡萄牙今天舉行總統大選，現任總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）順利連任，並在勝選演說中表示當務之急是對抗疫情。

幾近完成的開票結果顯示，中間偏右的德索沙不出意料獲得勝利，得票率61.6%，高於2016年52%。社會黨（PS）候選人葛梅斯（Ana Gomes）拿下12.24%選票，名列第2；極右派民粹主義候選人溫杜拉（Andre Ventura）排名第3。

現年72歲的德索沙發表勝選演說時，承諾要將對抗疫情列為施政的「優先要務」。他表示：「當務之急是對抗疫情，這是我的優先要務，與國會和政府團結一心。」

選前民調早已預測德索沙會在第一輪投票就勝出。德索沙曾是政治評論員，以親民形象着稱，他曾與街友分享食物，也曾跳進海里拯救小船翻覆後落海的女孩。

截至格林威治時間下午4時（台灣時間25日零時），投票率達到35.4%，低於5年前的大選，但化解了這次大選受疫情影響投票率恐不到3成的疑慮。

儘管如此，6成選民棄權仍創葡萄牙史上新高。報導說，部分原因是110萬名海外選民首度列入選民登記冊，但也因為數以萬計民眾在隔離中而未投票。

稍早在首都里斯本，可見到選民在投票所外排隊，並遵守維持社交距離的規定，一個接着一個入內投票。德索沙投完票後，呼籲能夠且有意投票的選民「戰勝恐懼」。

葡萄牙尚未建立完善的郵寄投票制度，自17日開始，估計有近20萬選民提前投票。

德索沙在最後一場造勢演說中呼籲選民支持他，以免進入第2輪決選。他說，別讓選舉時程拖上3周，這些時間可以用來抗疫，「倘若投票率只有3成，第2輪投票將無可避免」。

自葡萄牙1974年建立民主政府以來，現任總統在第一輪投票就贏得連任相當常見，前面4位總統都是以這般模式贏得第2個5年任期。

葡萄牙過去一周新增逾8萬5000例確診病例，近1500人病故，單日死亡人數也在今天創下新高。根據統計，葡萄牙人口約1000多萬，迄今已累計63萬6190人染疫、1萬469人不治，7天平均新增確診數和人均死亡率為全球最高。

葡萄牙疫情持續升溫，幾乎每天創下單日新增確診紀錄，政府如今已下令停課兩周，商家和餐廳也暫時歇業。葡萄牙過去10天展開第2次全國封鎖，以遏止疫情蔓延。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP