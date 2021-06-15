疫情危機加劇歐盟貪腐 有時動用關係才能獲照料

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社柏林15日電） 國際透明組織今天表示，2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情在歐盟各地都造成貪腐問題惡化，公民有時需要私人關係才能獲得醫療照護，有些政府還利用危機牟利。

以反貪為宗旨的國際透明組織（Transparency International）於2020年10月到12月間，在歐盟27個成員國調查超過4萬人的意見。

調查結果發現，平均來說，去年有29%的受調者要靠人情或關係密切的親友，才能獲得公共領域的衛生服務。另有6%受調者直接行賄。

國際透明組織在調查歐盟民眾經歷到的貪腐和他們意見的年度報告中表示：「由於政府苦於因應COVID-19 疫情，醫療照護特別成為貪腐重點領域。」

在醫衛領域，羅馬尼亞的行賄率最高，達22%；保加利亞有19%。最常靠關係的是捷克，達54%；其次是葡萄牙，達46%。

許多受調者還說，他們的政府處理疫情的方式並不透明。在法國、波蘭和西班牙，60%以上的受調者有這種感覺。

國際透明組織表示，這些發現「在當前背景下特別令人憂心」。

國際透明組織表示：「不僅COVID-19患者需要醫療支援，歐盟各國政府也正推行疫苗接種以保護染疫風險最高的人，同時制定計畫，提供數以十億計歐元用於疫情後的經濟復蘇。」

國際透明組織表示，貪腐會危及上述所有活動，呼籲歐盟政府加倍努力，確保經濟能從疫情危機公正平等地復蘇。

報告撰寫人特別提到匈牙利和波蘭實施弱化民主制度的規定，利用危機作為「破壞民主的藉口」。

報告撰寫人還說，有些政治人物把危機當作「牟利機會」，例如為口罩採購案當說客，還有一些讓數名德國議員難以脫身的遊說醜聞。

© 2021 AFP