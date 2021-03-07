疫情嚴峻引發街頭抗爭 巴拉圭內閣改組平眾怒

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（法新社亞松森6日電） 南美洲友邦巴拉圭民眾昨天發動暴力街頭抗爭，以抗議政府抗疫不力，總統阿布鐸今天宣布改組內閣，將為衛生、教育、女性事務、民政等部會指派新人選。

阿布鐸（Mario Abdo Benitez）表示：「我確信獲提名的先生女士會盡己所能，來對抗我國正在承受的災難時刻。」

數以千計的抗議者昨晚與警方爆發衝突，他們洗劫商家還放火燒車。醫院人員表示共有21人受傷。

巴拉圭人民不滿國內個人防護配備和其他抗疫裝備短缺，以及醫護系統崩潰等情形。衛生部長昨天已請辭。

今天另有5000人出面抗議，要求總統下台，但集會過程和平。

巴拉圭截至目前累計2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）病例共16萬6969起、死亡人數3294人。

巴拉圭正在等待400萬劑透過世界衛生組織（WHO）COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）取得的疫苗，以及100萬劑俄羅斯「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗，以供國內逾700萬人口接種。

到目前為止，巴拉圭只收到4000劑預計用於加護病房人員的俄國疫苗。（譯者：楊昭彥/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP