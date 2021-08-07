疫情嚴峻美國開學在即 佛州父母為戴口罩告州長

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（法新社邁阿密6日電） 美國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因Delta變異株蔓延而漸趨嚴峻，危及愈來愈多孩童，而學校再過數周就要複課，不僅引發家長新一波焦慮，也挑起政治爭論。

多數新增病例集中在美國東南部的佛羅里達州，當地有部分學區違抗共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis ）禁止強制戴口罩的命令，在這波公衛危機中又添一樁政治爭論。

身心障礙學童的家長們今天提出訴狀，反對迪尚特禁止強制戴口罩的命令。訴狀提到：「父母陷入艱難處境，不得不在孩子的健康和生命與返校上課之間做出選擇。」

感染COVID-19的兒童多半癥狀輕微或無癥狀，因此這個群體直到最近才成為疫情中的焦點，轉折點是去年底在印度發現的Delta變異株。

Delta變異株傳染力相當於水痘，比原始病毒株更強，根據美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）一項新研究，Delta變異株在截至7月29日的一周內，成了7萬2000起兒科病例的主因，這個數字是6月底的5倍之多，而其中近2萬例出現在佛州。

此外，佛州的未成年住院人數也是全美最多，目前有143人。

目前清楚的是，美國東北部藉由成人的高疫苗接種率，降低了社區傳染率，兒童感染率也最低。在成人疫苗接種率低的地區，兒童也最不安全。

在疫情復熾的情況下，美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議學生、職員和所有僱員，即使打了疫苗也應繼續戴口罩。但迪尚特揚言，若學校恢復強制戴口罩，就刪減資金。他先前還簽署了禁止企業採用疫苗通行證的法案。

已有數個學區宣告無論如何都要違抗迪尚特的命令，包括州內第2大郡布羅瓦郡（Broward County）。

這樁政治爭論鬧到白宮，總統拜登本周對不願遵守CDC建議的各州州長說：「不幫忙就閃開。」迪尚特則反擊：「如果你是來替佛州家長爭權益，我就是要擋路。」

在佛州傑克森維爾市（Jacksonville）執業的兒童傳染病專家拉索（Mobeen Rathore）支持在校戴口罩，他說，低估兒童承受的風險是不對的。

他表示，孩子們「確實會生病住院，確實會被送進加護病房，也確實會死於COVID-19」，長期來說，兒童也必須像成人一樣接種疫苗。

美國已於今年5月允許替12歲以上群體施打疫苗，但針對年紀更小的孩子，疫苗試驗尚未結束，至少到年底前都不太可能授權施打疫苗。

© 2021 AFP