疫情嚴峻還硬被要求辦美洲杯 里約市長放狠話

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（法新社裡約熱內盧4日電） 巴西里約熱內盧市長今天表示，若COVID-19疫情惡化，他會毫不考慮地取消被分配到里約的美洲杯足球賽事。

南美最大足球盛會－美洲杯足球賽（Copa America ）13日即將開賽，但南美足球總會（CONMEBOL）1日臨時因疫情飆升拔掉主辦國阿根廷，轉交辦過2014世足與2016奧運的巴西接手，但巴西本身同為疫情所苦。

里約市長派希（Eduardo Paes）在每周的疫情記者會說：「我看不到任何舉辦美洲杯的好處，我們又沒說要辦，若你們問我的意見，我的看法是這絕非舉辦這類賽會的好時機。」

他表示，雖然巴西國內的足球聯賽與南美自由杯（Copa Libertadores）仍采閉門方式繼續踢，但也是根據相關命令先進行到14日，再評估後續狀況，美洲杯則是硬塞過來且13日要開打。

波希說：「如果疫情惡化，我們就會頒布新令叫停市內的所有足球比賽。」還說美洲杯主辦單位也沒時刻與里約衛生單位保持連繫。

里約被排定8場賽事，首戰是14日由梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷出戰智利，比賽地點為2016里約奧運賽會地點之一的聖多斯體育場（Nilton Santos stadium），包括四強賽在內的另7場比賽也在當地，決賽則在同為里約的馬拉卡納體育場（Maracana Stadium ）。

包括烏拉圭的蘇亞雷斯（Luis Suarez）在內好幾位南美國家球星，都表態反對疫情當前舉辦美洲杯，如今傳言巴西隊本身都開始想杯葛；已有好幾家當地媒體報導，巴西主帥泰特（Tite）因反對舉辦，與巴西足協意見不合，恐掛印求去。

泰特昨天表示，他對是否舉辦美洲杯「立場明確」，會待踢完4日與厄瓜多、8日與巴拉圭的兩場2022世足資格賽後正式表態。

© 2021 AFP