疫情外交爭議緩解 摩洛哥與西班牙飛地邊界重啟

（法新社摩洛哥費尼迪克17日電） 因為COVID-19疫情與重大外交爭端而關閉兩年後，摩洛哥與西班牙飛地休達（Ceuta）及麥里亞（Melilla）之間的邊界終於重新開放。 位於地中海沿岸的休達與麥里亞與摩洛哥接壤，是歐洲聯盟（EU）與非洲唯一在陸地上有交界的地方。 邊界大門在當地時間16日晚間11時（格林威治時間晚間10時）後不久開放，讓數十輛汽車和排隊的行人雙向通行。 在費尼迪克（Fnideq）的邊境哨所，通關前往摩洛哥探望家人的旅客臉上洋溢着笑容。 其中一名旅客諾爾丁（Nourredine）說：「我困在休達兩年了。我很高興能回家。」

廣告 繼續瀏覽後續

一名60多歲的男子說：「我很高興摩洛哥和西班牙的關係恢復了，這讓我們得以見到家人。」 兩地邊界重啟之初，仍只開放給歐洲申根區（Schengen）居民及其家人通行。5月31日將再擴大適用於需跨境工作的民眾。

邊界兩邊的地方經濟，都需依賴人員、貨物通過邊境。 在2020年3月爆發第一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，休達與麥里亞關閉邊境通關。 邊境議題去年成為重大爭端的焦點，當時西班牙允許一名確診的西撒哈拉（Western Sahara）獨立運動領導人在西班牙的醫院治療COVID-19。

接着在摩洛哥邊境部隊視而不見的情況下，上萬難民從摩洛哥越過邊境進到休達，此舉被視為是摩洛哥的報復。 今年3月，西班牙採取行動，結束與摩洛哥的外交危機，為此西班牙改變保持數十年的中立立場，支持摩洛哥提出的西撒哈拉自治計畫。摩洛哥堅稱該國仍有西撒哈拉大部分地區的主權。 摩洛哥是西班牙主要的貿易夥伴之一，在控制難民湧入歐洲上扮演重要的角色。

© 2022 AFP