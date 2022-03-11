疫情大流行兩周年 世衛堅稱提早示警卻遭忽視

（法新社日內瓦11日電） 今天是世界衛生組織首度將COVID-19宣布為全球大流行病兩周年，官員說，世衛2020年1月30日就發出警報，但少有人注意，直到3月11日宣告為大流行病，大家才意識到危險。

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這場百年一遇的大流行疫情使得全世界陷入混亂，有600多萬人不治，至少4億5000萬人染病。

世界衛生組織（WHO）在記念2020年3月11日兩周年的同時，對大家的警覺性表示失望，堅稱真正的警報在當年這個日子6周之前便已發出，但鮮少有人注意。

世衛在2020年1月30日宣布疫情構成「國際關注的公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern,PHEIC），這是全球衛生法規中最高的警報層級。當時在中國以外地區，只有不到100起病例，且沒有死亡通報。

但直到世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在2020年3月11日將不斷惡化的情況宣告為全球大流行病，許多國家似乎才意識到危險。

兩年過去了，世衛對於各國政府沒有注意到最初的警告，至今仍感到惱怒。

世衛緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）說：「1月的警告比3月的宣布重要得多。」

© 2022 AFP