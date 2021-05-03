疫情失控引反噬 印度執政黨西孟加拉省敗選

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（法新社加爾各答2日電） 印度總理莫迪（Narendra Modi）的印度教民族主義政黨「印度人民黨」（BJP）今晚在選情激烈西孟加拉省敗選，遭到防疫失當引發民怨的反噬。

印度兩年來規模最大的選舉過去幾個月如火如荼展開，這次地方選舉牽動投票的選民達1.75億人，許多大型造勢都可見群眾未戴口罩，恐與選舉最後階段全國疫情飆升脫不了關係。

這次選舉的重中之重當屬人口9000萬的西孟加拉省（West Bengal），莫迪與內政部長夏哈（Amit Shah）大力輔選。專家把目前印度疫情失控歸咎於政府自滿與掉以輕心，任由選舉造勢與大型宗教集會開展。

西孟加拉是印度人口最多的省份之一，更是印度目前在數十年來最具權勢總理莫迪治下的反對黨一大堡壘，成為主要政黨兵家必爭之地。儘管印度的新增確診與染疫病歿失控飆升，莫迪與各黨政治人物仍在當地瘋狂造勢，挨轟助長疫情擴散。

截至昨天深夜完成大部分開票，選前投入重兵輔選的執政黨印度人民黨（BJP）儘管在西孟加拉省斬獲比上次選舉更多的席次，但仍遠遠落後給崔納木國大黨（Trinamool Congress）。

崔納木國大黨由班納吉（Mamata Banerjee）領導，她也是目前印度唯一的女性省長。班納吉已成功營造個人魅力與街頭鬥士形象，能頂住執政黨鋪天蓋地的炮火，贏得第3個任期。

66歲的班納吉今晚發布勝選談話時表示，西孟加拉省當前的挑戰是遏止COVID-19疫情，她相信定能戰勝。

© 2021 AFP