疫情居高不下 辛巴威再度全國封鎖

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（法新社辛巴威哈拉雷2日電） 辛巴威2019冠狀病毒疾病（COVID-19）染疫人數激增，政府今天實施全國性封鎖，立即生效，但給境內大多數依賴非正規就業部門的民眾帶來重大問題。

在未來30天內只有必要服務可以繼續營運，例如醫院、藥局及超市。這給原已貧困的家庭帶來更大壓力。

這個南部非洲國家已疲於應付日益加深的經濟危機、惡性通貨膨脹和高失業率。

為了遏制疫情傳播，政府在3月首度實施全國封鎖，但擔心經濟進一步惡化，這些措施大部分都已鬆綁。

辛巴威副總統兼衛生部長奇溫加（ConstantinoChiwenga）告訴媒體，新增確診人數在過節期間大幅激增，讓全年染疫總數幾乎增加一倍。

他說：「有鑒於最近染疫病例激增，將實施以下嚴格封鎖措施，並立即生效。」

他表示：「所有葬禮的聚集人數減少到不超過30人。30天內禁止在婚禮、教堂、酒吧、酒類專賣店、健身房、餐廳等場所其他聚會活動。」

即使提供基本服務的場所也須在下午3時關門。

新的宵禁時間將從下午6時至早上6時。

辛巴威的確診總數在兩個月內幾乎增加一倍，從11月初的8374例成長到目前的1萬4084例。

自疫情爆發以來，辛巴威共有369人染疫死亡。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP