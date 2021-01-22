疫情帶動晶片需求 英特爾上季獲利優於預期

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（法新社舊金山21日電） 電腦晶片製造大廠英特爾（Intel）今天指出，在想方設法抵擋嚴酷競爭和激進股東要求等壓力下，上年第4季獲利超越原先預期。

法新社報導，個人電腦銷售強勁，英特爾第4季營收達200億美元，和1年前同期相去無幾。

根據這家矽谷企業財報，上年第4季凈利59億美元，較1年前同期減少10億美元。

英特爾上年營收達779億美元，創新高紀錄。

英特爾指出，董事會通過將現金股利配發提高至每股1.39美元，盼此舉能安撫大股東避險基金Third Point主持人羅布（Dan Loeb）。羅布要求英特爾強化在晶片市場的地位。

Third Point告訴英特爾，應該考慮將製造業務外包出去，以追上台灣台積電和韓國三星電子等業界競爭對手。

儘管英特爾仍居全球晶片業領導企業之一，旦已在快速成長的行動裝置部分落後對手，另一個不利情況是蘋果（Apple）正逐漸淡出英特爾晶片產品、轉而為自家Mac電腦開發微處理器。

同時，疫情帶動遠端工作、上課和社群交際趨勢，已重振筆電和桌電的人氣，數據中心需求也應運增加，而這些全都要用到晶片。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP