疫情延燒各國啟動新防疫措施 亞洲股市多數收黑

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（法新社香港15日電） 亞洲股市今天大多數收黑，這是因為全球的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例數激增，迫使各國政府實施更嚴格防疫限制措施，因此壓過疫苗接種的利多消息。

儘管部分投資人樂觀預期，美國國會議員往新的經濟刺激方案達成共識慢慢前進，但利空消息依舊影響盤勢。

2019冠狀病毒疾病疫苗有效性高和美國總統候選人拜登（Joe Biden）勝選的新聞，掀起11月強勁漲勢後，本月投資人稍作喘息。

超過30萬人染疫病歿的美國，昨天展開疫苗接種作業；但分析師警告，儘管隧道盡頭有希望的曙光，但前方仍有許多苦痛等着大家。

美國紐約市長白思豪（Bill De Blasio）表示，很快就會宣布紐約進入全面封鎖。

英國其他地區將防疫限制提升至最高等級後，倫敦也面臨新的嚴格措施；荷蘭同樣準備進入疫情爆發以來最嚴格的封鎖措施。土耳其、法國和德國也在耶誕節前實施更嚴格的措施。

東京股市今天收盤下跌0.17%，香港股市下挫0.69% ，上海股市小跌0.06%，台北股市挫跌1.00%，首爾股市下跌0.19%。

雪梨股市下挫0.43%，新加坡股市微跌0.05%，雅加達股市微跌0.04%，威靈頓股市挫跌0.53%，馬尼拉股市下跌0.74%。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP