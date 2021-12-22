疫情影響大 2020年美國平均余命減少1.8年

（法新社華盛頓22日電） 今天公布的最終官方數據顯示，美國2020年平均余命減少1.8年，跌幅為超過75年以來最大，很大原因在於Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

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美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，去年美國總人口出生時的平均余命為77歲，較2019年的78.8低。

男性平均余命74.2歲，女性79.9歲。

CDC總結這份7月起開始調查的報告指出，整體而言，Covid是第3大死因，共造成全美35萬人喪命，為總死亡人數的1/10多一點。

其他死因也造成死亡人數增加，可能與疫情導致排擠醫療照護的取得有關。糖尿病死亡人數首次突破10萬大關，意外死亡也首次突破20萬人。

美國人口調查與統計局（US Census Bureau）先前發布聲明指出，疫情導致人口成長率創史上新低，原因之一在染疫致死以及移民人數減少。

人口調查與統計局表示，截至今年7月1日為止的1年，美國人口僅增加39萬2665人，相當於0.1%，「是建國以來最低」。

人口調查與統計局指出，儘管近12個月移民減少，國際凈移民有24萬4622人，仍首度超越美國「自然增加」人數。2020年美國「自然增加」（出生減去死亡）的人數為14萬8043人。

© 2021 AFP