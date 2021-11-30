疫情後加拿大勞力缺：急診室關閉商場沒耶誕老人

（法新社渥太華29日電） 加拿大面臨前所未有的勞動力短缺：醫院夜間急診因沒有護理師而關閉、餐廳缺人無法出餐、購物中心聘僱不到耶誕老人。

廣告 繼續瀏覽後續

自從當局近來取消實施長達19個月的防疫限制，渥太華一家墨西哥餐廳貼在櫥窗上的「徵人啟事」，就像各地大多數店家的遭遇一般，幾乎乏人問津。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制解封，為首都餐館帶來大批顧客回籠，但由於廚房人手不足，這家餐廳無法製作足夠的墨西哥卷餅和夾餅。

老闆伊格里（Eric Igari）告訴法新社：「我們突然變忙了，但不得不提早拉下店門，我和妻子工作一整天，累到快虛脫。」他表示，一名新進員工僅工作3小時就辭職，稱太忙但薪資太低。

政府和商業協會的研究發現，多達2/3加拿大企業面臨人力短缺問題，且這個問題已限制收益成長。衝擊最大的產業是醫療業、食品服務業、製造業與營造業。

根據加拿大統計局（Statistics Canada）最新數據，9月共有101萬4600個職缺，其中食品服務業佔19萬6100個，醫療保健業則是13萬1200個，職缺較2年前翻倍。

德勤加拿大（Deloitte Canada）合夥人史卓頓（Trevin Stratton）表示，造成這一缺口的因素為人口老化，以及旅遊限製造成近期移民人數銳減。

為因應這項趨勢，部分行業開始提高製造自動化、零售業採用電子商務，或允許員工在家工作等，但在其他產業類別，「許多無法在家上班的勞工，可能就會心生倦怠」。

史卓頓說，餐飲業尤其如此，勞工已厭煩整個大流行期間的封鎖、解封一再循環，開始想找更穩定的工作。

距離耶誕節僅剩不到幾周，人力短缺趨勢也影響了聖誕老人演員。這些耶誕老人通常在購物中心與孩子們合影。

耶誕老人演員供應團隊Just Be Claus 的吉爾羅伊（Jeff Gilroy）說，他已推掉安大略200場耶誕老人演出。

魁北克「專業耶誕老人機構」（Professional Santa Claus Agency）的拉卡斯（Catherine Lacasse）說：「我們有耶誕老人，可是找不到足夠的小精靈臨演。」

史卓頓說：「在醫界我們可以看到大量護理師出走，部分和壓力?不了關係。」

蒙特婁的拉欣醫院（Lachine）因為護理師嚴重短缺，不得不關掉夜間急診。還有其他幾家醫院「正遭受嚴重的勞動力短缺問題，已限縮醫療照護的品質」。

觀察家建議稍微提高工資來增加誘因，但加拿大獨立企業聯合會（CFIB）的蓋內特（Jasmin Guenette）表示：「對於許多仍在努力彌補疫情損失的小企業來說，這不是一個選項。」

根據CFIB調查，在疫情期間，加拿大的小企業平均負債17萬加幣（約新台幣368萬元），估計有18萬家企業，相當於1/6「面臨倒閉風險」。

蒙特婁的一家餐廳花了21周才招聘到一名廚師和一名咖啡師，老闆貝索（Romain Beiso）解釋說，來應聘的人變少，因為許多人比較想從事其他行業，找到更能取得生活平衡、更有保障的工作。

他也承認：「我們提供的薪資不具競爭力，因為負擔不起。」

© 2021 AFP