疫情後北美線游輪首航 名人千禧號2遊客陽性反應

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（法新社邁阿密10日電） 皇家加勒比國際游輪公司表示，北美線游輪疫情後首航，依規定行程結束時采檢，其中1艘游輪今天發現2名旅客呈冠狀病毒陽性反應。公司表示全體旅客和工作人員之前已接種疫苗。

這艘「名人千禧號」游輪（Celebrity Millennium ） 搭載約600名遊客和650名船員，5日由加勒比海島嶼聖馬丁（St. Maarten）啟航，展開7天航程，途中停靠巴貝多（Barbados）、阿魯巴（Aruba）、古拉索（Curacao）等地。

皇家加勒比國際游輪（Royal Caribbean）聲明表示：「名人千禧號上住同間客艙的兩名遊客，在旅程結束時進行采檢，呈2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性反應。」

「兩人並無癥狀，目前隔離中。」

游輪公司表示，依照美國Covid-19防疫指導原則，游輪所做有過之而無不及。全體遊客都要出示接種證書，及登船前檢測呈陰性反應。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）目前要求，船上旅客與工作人員須95%以上接種疫苗，如此才能獲准試航。

幾艘游輪曾因群聚染疫導致死亡，疾管中心於2020 年3月發布「禁航令」以防止病毒進一步擴散，游輪業務自那時起暫停。

去年在歐洲和其他地方，部分游輪公司恢復營運，但在美國，禁令猶在。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP