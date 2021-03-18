疫情後遺症 聯合國：年齡歧視更嚴重

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（法新社日內瓦18日電） 聯合國今天表示，世界各地充斥着年齡歧視，2019冠狀病毒疾病（Covid-19）只讓因年齡而起的刻板印象、偏見與歧視更被放大。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，冠狀病毒危機帶給年長者不可磨滅的傷痛，而要促進全球復蘇，世代團結卻又是不可或缺。

4個聯合國機關共同發布報告警告，社會中隨處可見年齡相關歧視，這已經成為一種問題，而受到衝擊的不只是年長者。

報告指出，較年輕與較年長者可能因為年齡面臨不利狀況，在工作場域尤甚，健康與社會照護、媒體、司法體系也能看到年齡歧視，帶來的影響不可謂不深遠。

古特瑞斯在報告中說：「年齡歧視充斥在全球各地的機構、法律和政策之中，傷害個人的健康與尊嚴，對經濟與社會的傷害更是明顯。」

「這剝奪了人們的人權，讓他們無法發揮全部潛能。」

這份由世界衛生組織（WHO）、聯合國人權辦公室、聯合國經濟和社會事務部（United Nations Department of Economic and Social Affairs）、聯合國人口基金（U.N. Population Fund，UNFPA）共同編寫、厚203頁的報告指出，年齡歧視可能是以刻板印象、偏見，或完全的歧視樣貌出現。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）、聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）、聯合國經濟和社會事務部的劉振民，以及聯合國人口基金執行長卡內姆（Natalia Kanem）發布聯合聲明說，疫情前年齡歧視就已經是一大問題，受到疫情影響，這個問題更形嚴重。

他們說道：「年長者常被認為清一色弱不禁風或不堪一擊，年輕人則常被認為無堅不摧，或是輕率、不負責任。」

「各國希望從疫情復蘇的同時，各年齡層的人將繼續面臨不同形式的年齡歧視，年輕勞工會更不可能得到工作，較年長的勞工則可能成為裁員目標。」

「若想確保各地的人們健康幸福、有尊嚴，我們必得要在這場危機期間與危機過後解決年齡歧視問題。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP