疫情後首場紐約佳士得秋拍會登場 首晚拍得逾60億元

（法新社紐約10日綜合外電報導）佳士得（Christie's）9日在紐約舉行疫情爆發後的首場現場拍賣會，會上落槌成交巴斯奇亞和班克西的巨作，首晚總拍賣金額達2.19億美元（約新台幣60.7億元）。

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去年3月至今的首場佳士得紐約拍賣會在洛克斐勒中心（Rockefeller Center）登場，共有40件主題為「21世紀藝術家」的作品，全數順利找到買家。這也顯示儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未消失，當前的藝術市場仍充滿活力。 佳士得表示，這場秋季拍賣會共有來自27國的投標者參與現場與線上競標。

本場最受矚目的作品是美國已故塗鴉藝術家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的「金牙之罪」（Guilt of Gold Teeth），這幅1982年作品落槌價高達4000萬美元（約新台幣11億元）。

巴斯奇亞於1988年過世，得年27歲。他的另幅作品「那不勒斯的閃電俠」（Flash in Naples）亦以超越最高估價的1980萬美元價格拍出。

拍賣會中，英國街頭藝術大師班克西（Banksy）的兩幅畫作「加油站的向日葵」（Sunflowers from Petrol Station）和「猴子引爆器」（Monkey Detonator）分別以1450萬和219萬美元價格落槌。

9日的拍賣會中，有10名藝術家作品的最高拍賣價格寫下新紀錄。佳士得預定於本月11日，開拍另批20世紀藝術家的作品。

© 2021 AFP