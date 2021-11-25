疫情復燃 歐洲疾管中心籲各國采緊急措施

（法新社斯德哥爾摩24日電） 歐盟衛生機關今天呼籲成員國採取緊急措施，遏止新一波COVID-19疫情。

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）迄今已奪走歐洲150萬條人命，世界衛生組織（WHO）歐洲分部昨天又示警，到明年3月，全歐和中亞恐增加70萬人染疫病故。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）今天也表示，根據模擬預估的結果，若不採取緊急措施，可能真的會有這麼多人喪命。

歐洲疾管中心聲明指出：「除非現在就實施公衛措施，並繼續努力提高總人口的疫苗覆蓋率，否則到了12月和明年1月，歐盟/歐洲經濟區（EEA）因Delta變異株造成的潛在疾病負擔會非常高。」

法新社統計，歐洲過去一周通報逾250萬起新增病例、近3萬人病故，是目前疫情最嚴峻的地區，遠超過其他地方。而且疫情還在惡化，尤其是在疫苗覆蓋率最低的幾個國家。 歐洲疫情復熾，要歸咎於部分國家的疫苗覆蓋率拉不起來，加上天氣寒冷導致民眾待在室內、Delta變異株持續傳播，以及防疫限制放寬等。 此外，愈來愈多證據顯示接種疫苗後獲得的保護力會逐漸衰退，促使更多人呼籲接種追加劑。 歐洲一些國家已恢復實施嚴格的防疫措施，也有一些國家準備跟進；但部分群眾對於過去一年半以來生活處處受限感到厭煩，發起街頭抗議。 面對病例激增的情況，法國和義大利均表示要將接種追加劑的資格放寬到所有成人。義大利總理德拉吉（Mario Draghi）和法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）都說，境內疫情呈些微但持續的「惡化」趨勢。 義大利已頒布政令，未接種疫苗的人自12月6日到明年1月15日不得進入酒吧、餐廳、劇院、舞廳或健身房。衛生領域的勞工也必須自12月15日起接種追加劑。

目前，歐盟和歐洲經濟區（歐盟成員國及挪威、列支敦斯登和冰島）完整接種疫苗的人口比例不到70%。

以歐盟整體來說，已有67.7%人口完整接種疫苗，但各國之間差異很大，葡萄牙有86.7%人口完整接種，保加利亞卻僅有24.2%。中歐和東歐國家的疫苗覆蓋率低，病故人數也最多。

© 2021 AFP