疫情打亂海運 貨櫃運價創新高

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（法新社倫敦4日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，不僅擾亂海運物流鏈，同時推動需求飆升，導致貨櫃運價創下約18個月來的新高。

航運顧問公司海洋情報（Sea Intelligence）執行長墨菲（Alan Murphy）告訴法新社：「我們的船隻和空貨櫃基本上都用完了。空貨櫃嚴重短缺，它們都卡在錯誤的地方，卡在各大港口，而非在亞洲準備裝櫃。」

一隻貨櫃從中國運到美國西岸的報價在短短一年內飆升逾3倍，來到近7千美元。到歐洲的報價更是超過1萬美元，去年同期僅要價1600美元。

此外，在封城期間，美國和歐洲消費者無法前往餐廳和電影院消費，也不能出門度假，於是紛紛轉買實體商品，許多商品都是從亞洲進口。

諸如碼頭工人生病、Covid相關限制與無法預期事件（如三月長賜號貨輪擱淺，導致蘇伊士運河堵塞，船運積壓）造成的裝卸作業中斷，更是造成情況惡化。

船運公司代表機構法國船東組織（Armateurs de France）執行長拉卡夫（Jean-Marc Lacave）預測，狀況要到2022年第一季才會恢復正常，「我認為我們已經達到（船運價格）的高峰，如果需求持續上升，價格很可能再度上漲，但我們差不多已經處於（價格）曲線頂端」。

© 2021 AFP