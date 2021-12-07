疫情打斷防治 世衛：恐爆發瘧疾危機

（法新社日內瓦6日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，COVID-19疫情阻礙了瘧疾防治工作，2020年死於瘧疾的人數多出好幾萬人，尤以漠南非洲最為嚴重，瀕臨爆發瘧疾危機的邊緣。

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世衛在一份新的報告中指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）來襲之前，瘧疾的發病率和死亡率就已趨於穩定，但疫情使得長年對抗瘧疾上的進展為之倒退。

2020年全球估計有2.41億人感染瘧疾，比前一年多出1400萬人，而曾經迅速下降的死亡人數在去年激增至 62萬7000人，比2019年多出6萬9000人。

世衛表示，這些新增的死亡人數，約2/3與疫情期間瘧疾的防治中斷有關。世衛強調，真實情況「可能遠比數據更糟糕」。

世衛表示，早在COVID-19疫情爆發初期就預測，防治服務中斷恐導致2020年的瘧疾死亡人數高出一倍。

自本世紀開展以來，全球對抗瘧疾戰役取得穩定進展，到2017年，每年新增病例下降27%，死亡人數少了50%以上；但在疫情爆發之前的幾年中，這些數字陷入停滯。

尤其漠南非洲（sub-Saharan Africa）的情勢更加惡化，這裡囊括全球高達95%的瘧疾病例和96%死亡病例，其中約80%死亡病例發生在5歲以下兒童。

世衛報告顯示，自2015年（世衛全球瘧疾戰略的基準年）以來，已有24國的瘧疾死亡人數增加。

報告說，在全球瘧疾病例數最多的11個國家中，感染人數從2015年的1.5億增至2020年的1.63億，同期死亡人數從3萬9000人增至44萬4600人。

世衛「全球瘧疾計畫」（Global Malaria Programme）負責人阿隆索（Pedro Alonso）博士說：「我認為我們正來到可能爆發瘧疾危機的邊緣。」「我們不僅沒有更進一步消滅瘧疾，反而讓非洲許多地區的情勢更加惡化。」

© 2021 AFP