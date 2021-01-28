疫情拉擡記憶體晶片 三星電子去年第4季獲利年增逾25%

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（法新社首爾28日電） 全球最大智慧型手機和記憶體晶片製造商三星電子今天宣布，相較前一年同期，去年第4季凈利年增率超過1/4，這是因為疫情促使民眾在家上班，推動對三星晶片驅動設備需求。

但根據彭博（Bloomberg News），這些數字低於市場預期，三星警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不確定性持續存在，2021年第1季可能因價格走弱造成利潤下降。

三星電子（Samsung Electronics）是龐大三星集團（Samsung group）的旗艦子公司，三星集團是迄今韓國最大家族企業，又被稱為財閥（chaebols），主導着韓國這個全球第12大經濟體的商業。

三星集團對韓國的經濟健全發展至關重要，集團總營業額相當於韓國國內生產毛額（GDP）的1/5。

三星電子錶示，在顯示器和記憶體晶片業務帶動下，去年10到12月（去年第4季）利潤較前一年同期成長26.4%，來到6.61兆韓元（約新台幣1541億元）。

疫情嚴重破壞世界經濟，全球施行長達數月的封鎖和旅行禁令。

疫情雖在全球造成超過200萬人不治，但也讓包括三星在內的許多科技公司快速成長。

市調研究機構Counterpoint Research分析師派克（Jene Park）表示，「所謂的『新常態』趨勢擴大，導致對電子產品需求激增，三星銷售量確實較前一年同期成長。」

三星電子去年第4季營業利潤較前一年同期成長26.4%，來到9.05兆韓元，銷售額也成長2.8%，達到61.55兆韓元。

儘管如此，三星表示，由於記憶體價格下滑、消費品銷售疲軟，再加上行銷成本上揚和韓元升值，利潤較前一季下降。

© 2021 AFP