疫情拉警報 英再運送3台制氧機到印度

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（法新社倫敦28日電） 印度疫情急遽惡化，引發全球關注，英國今天宣布，首批醫療援助物資本周運抵新德里後，將再運送3台制氧機到印度。

官方數據顯示，印度的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病歿人數已突破20萬人大關，迄今累計1800 萬人確診，光是本月就增加近600萬人確診，許多病患苦等不到病床，在醫院外咽下最後一口氣。

英國政府說，這3個被稱為「氧氣工廠」的裝置，每一個大小都相當於一個裝運貨櫃，每分鐘可製造500公升氧氣。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）在聲明中說：「我們與印度夥伴一起對抗COVID-19。」

「國際合作比以往任何時候都更重要，英國額外的支援計畫將有助於滿足印度當前需求，尤其是在增加氧氣供應方面。」

英國提供的首批氧氣濃縮機和呼吸器昨天運抵印度，更多這類物資將於30日抵達。

英國本周共運送495台氧氣濃縮機和200台呼吸器到印度，法新社詢問「氧氣工廠」將於何時抵達，英國外交部沒有立即回覆。

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）在記者會上說，英國「目前」沒有任何多餘的疫苗可供印度使用。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP