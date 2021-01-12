疫情持續影響 NBA已4戰延期

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（法新社紐約11日電） 美國職籃NBA持續受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，達拉斯獨行俠和芝加哥公牛主場賽事接連延期後，因疫情而縮短的球季從開打至今，已有4場比賽必須延後登場。

NBA宣布，紐奧良鵜鶘今天作客達拉斯獨行俠主場，以及波士頓塞爾蒂克明天客場挑戰芝加哥公牛的比賽，都因防疫安全與健康規範而延期。

NBA聯盟表示，今天將和國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association）代表會面，就聯盟防疫控管和健康安全措施是否需要修改進行討論。

一旦有球員因防疫規定缺陣，可出賽的隊友就必須在場上待比平常要長的時間，因此有教練對球員的健康和安全表達擔憂。

受COVID-19相關問題影響，邁阿密熱火昨天湊不到聯盟規定的最低比賽人數8人，挑戰塞爾蒂克一役只能被迫喊卡；塞爾蒂克也有7名球員因染疫或遵守接觸史追蹤規定不克出賽，能上場的球員也只有剛好符合最低人數限制的8人。

今天公布的最新消息，讓NBA已連續3天出現賽事因疫情延期的情況。

熱火明天仍預計與費城76人交手，76人陣中只有最低限度的8人能應戰，其中僅7人健康無病痛。

南佛羅里達州太陽哨兵報（The South Florida Sun-Sentinel）報導指出，能出賽的熱火球員，將從波士頓飛到費城，而追蹤接觸史顯示有染疫風險的球員，將飛到佛羅里達州隔離。

本季第一場因疫情延期的比賽是去年12月23日，奧克拉荷馬雷霆客場對上休士頓火箭的比賽。

© 2021 AFP