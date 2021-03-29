疫情擴大 巴黎醫院負擔沈重恐拒收病患

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（法新社巴黎28日電） 法國醫院高層主管今天警告，2019冠狀病毒疾病疫情如雪球般越滾越大，巴黎的醫院正迅速趨於飽和，有可能拒收病患。

巴黎公立醫院集團的高層主管沙羅孟（Remi Salomon）說：「當醫師發現自己處於被迫執行災難醫療的情況時，一定會有憤怒的感覺。」

他告訴法國BFM電視台（BFMTV）說：「在10天、15 天或3周內，我們可能就會承受不了。」他呼籲對學校在內的場所實施新的封鎖行動。

41名在醫院負責處理危機的主管今天聯名發表公開信說：「我們不能再保持沉默，否則將違背曾承諾遵守的希波克拉底（Hippocratic）醫師誓詞。」

這封刊登在「星期日報」（Journal du Dimanche）的公開信說，他們正在為決定哪些病患可以進加護病房治療重症做準備。

他們說：「這樣要分類的作法將令所有病患不安，不論患者是否感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。」

他們提到，即便近年遭遇最嚴重恐怖攻擊事件時，他們也從未遇過這樣的情況。

他們表示，必須這樣做選擇的情況已經開始，有醫院已經被迫延後一些手術。

他們警告說：「這種取消手術的情況在未來幾天內將會加劇，很快就將只有重大的緊急手術能夠避免。」

© 2021 AFP