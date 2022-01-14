疫情是全球執行長頭號擔憂 通膨憂慮急起直追

（法新社紐約13日電） 根據今天公布的調查，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是2022年全球執行長的頭號擔憂，但隨着物價飛漲，高階企業主管對通膨的憂心也快速加深。

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美國經濟評議會（Conference Board）對全球約1600名執行長和高階主管的調查，「出現翻天覆地的改變」，去年名列第22的通膨現在高居外部因素排名第2，勞力短缺排名第3。

調查指出，55%受訪者預期物價壓力會持續到2023年中，甚至更久。

根據美國政府12日公布的數據，2021年美國消費者物價指數（CPI）創下40年最快漲幅。然而，去年12月CPI漲幅較11月慢，意味物價漲幅可能接近高峰。

漲幅趨緩也反映在去年12月的生產者物價指數（PPI）中，主因能源和食品價格回落。

美國經濟評議會表示，許多組織的員工「可能從未遭遇過通膨對產品定價和採購決定、顧客關係和現金管理，以及最重要的薪資造成的廣泛影響」。

報告指出，企業將必須藉由「降低成本，將上漲費用轉嫁到消費者身上」來因應。

通膨是歐洲執行長的最大擔憂，但在中國名列第4，在日本則跌出10名外。中國和日本都認為COVID-19造成的相關服務中斷是最大的擔憂。

© 2022 AFP