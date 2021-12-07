疫情期間 億萬富豪財富佔全球比例飆

（法新社巴黎7日電） 今天公布的一項報告顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，世界億萬富豪的財富佔全球財富的比例，以破紀錄的速度飆升。

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根據世界不平等報告（World Inequality Report），自1995年來，世界億萬富翁的財富佔全球財富比例，已從1%攀升到3%。

報告中表示：「COVID-19疫情期間加速這種成長。事實上，2020年是世界億萬富豪財富佔全球財富比例攀升速度最快的一年。」

1%富豪佔1995年以來全球所有新增累積財富逾1/3，而底部50%的人只佔了2%。

巴黎經濟學院（Paris School of Economics）世界不平等實驗室共同主任強塞（Lucas Chancel）告訴法新社：「COVID-19爆發逾18個月後，世界更加兩極化。」

強塞說：「億萬富翁的財富增加超過3.6兆歐元（4兆美元）的同時，卻有1億多人陷入赤貧。」他指出，在此之前，赤貧人口已連續25年下滑。

富比世（Forbes）雜誌即時排名顯示，全球前10大富豪個人凈值都超過1000億美元（約新台幣2兆7754億元），其中電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）以2645億美元（約新台幣7兆3418元），登上全球首富寶座。

全球前10大富豪中只有1人不是美國人，他是酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。10大富豪中除2人外，其餘都是科技業領袖，他們的財富隨着公司股價飆漲而水漲船高。

這份厚達228頁報告的撰稿人包括法國經濟學家皮凱提（Thomas Piketty），報告中呼籲「對全球億萬富豪課徵適度累進財富稅」，以重新分配財富及採取措施防止逃稅。

© 2021 AFP