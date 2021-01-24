疫情燒出宅經濟 電玩動森、太空狼人殺人氣夯

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（法新社布魯塞爾24日電） 封城令可能讓你出不了門，不代表你無法遊歷熱帶島嶼、太空站，或跟朋友混整晚。在全球因防疫封鎖期間，某些電玩滿足了人們娛樂、冒險、社交需求，創造出人意料的成功。

以下是法新社整理在2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情期間最夯的遊戲：

● 動物森友會

任天堂Switch去年3月推出電玩「集合啦！動物森友會」（Animal Crossing: New Horizon），這是一款沒有對手、無須競爭的遊戲，玩家可以探索島嶼、收集水果、製作工具和傢具、進行交易等。遊戲中還有季節變化。

這款動森遊戲肯定打中玩家渴望輕鬆一點玩遊戲的心理。它在2020年3月強勢登上美國銷售排行榜冠軍，在其他國家表現也是強強滾。根據捷孚凱集團（GfK），整體而言，2020年這款遊戲在歐洲排名第2。

法國電玩發行商協會SELL的會長維紐勒（Nicolas Vignolles）表示：「動物森友會極其成功，可以用兩個因素來解釋：第一是家庭遊戲蔚成流行，這是深層因素；第二是居家防疫措施，這是短期因素。」

維紐勒說，父母親突然間被跟孩子關在一起，開始尋找適合全家大小的電玩，而「動物森友會正是親子互動的理想遊戲」。

任天堂在法國的負責人拉弗（Philippe Lavoue）承認公司運氣很好，推出遊戲的時間點恰好有許多人需要解悶。

拉弗告訴「費加洛報」（Le Figaro）：「我們很開心能幫到生活受限的人們，讓他們覺得沒那麼孤單、精神上得以逃脫。」

● 太空狼人殺（Among Us）

太空狼人殺原本在2018年推出時沒博得多少關注，2020年卻取得巨大成功，令業界大吃一驚。

不過，美國開發公司InnerSloth在推出太空狼人殺後，持續改進遊戲本身。到了2020年中，一些知名電玩實況主開始在Twitch平台上玩太空狼人殺，公司的努力才得到回報。

根據遊戲產業研究公司Superdata，到去年11月前，太空狼人殺已有5億玩家。

這款多人線上遊戲的場景是一艘太空船。其中大部分人是太空船員，但有幾人是入侵者，會殺害或阻擋船員執行受派任務。船員間得熱烈辯論，嘗試揪出入侵者。

這款遊戲熱度極高，一些美國議員去年為觸及年輕選民，也加入在Twitch平台上公開的戰局。

維紐勒認為，這款遊戲如此之夯，原因在於玩家間可以交流。

他說「太空狼人殺處於社會網路和電玩的交會點」，法國有近半玩家表示，電玩有助他們建立社交關係。

維紐勒表示：「那種事以前不存在…防疫限制令又加速推進這個深層趨勢。」

● 健身環大冒險（Ring Fit Adventure）

健身和電玩一般而言是兩個互相矛盾活動，但「健身環大冒險」成功結合兩者。

這款遊戲須搭配Switch進行，玩家得把Switch控制器裝到健身環Ring-Con和腿部固定帶上。安裝完成後，玩家可以和怪獸對打，或進行電視上指導的健身動作。

健身房關門加上封城令，促使這款遊戲銷量大增，2019年10月至2020年7月共售出400萬組，導致去年出現缺貨情況。

● 國際足盟大賽21（FIFA 2021）

許多足球賽事暫停、歐洲國家杯（Euro）延期，可能引起球迷在虛擬世界踢球的興趣。根據GfK，由藝電公司（Electronic Arts）開發的這款遊戲為去年銷量最佳電玩。

● 桌游和卡牌遊戲

在封鎖令期間，許多家庭桌上出現棋盤和Uno卡牌的頻率變高，電玩版桌游也一樣變夯。任天堂告訴費加洛報，去年一批經典桌游的銷售狀況在法國Switch遊戲中名列前茅，由此可見一斑。

維紐勒說：「限制令教給我們最重要的一課，就是電玩確定打破遊戲會讓人社交退縮、疏離等刻板印象。」

© 2021 AFP