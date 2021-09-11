疫情爆發前辭職 法前衛生部長因抗疫失當遭起訴

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（法新社巴黎10日電） 法國前衛生部長布辛（Agnes Buzyn）今天因抗疫失當遭起訴。巴黎的特殊法院檢方裁定有理由起訴她。

共和國司法法院的檢察官說，布辛是因「危及他人性命」罪名，而不是「未能阻止災難」的第2個罪名遭起訴。

曾任醫師的布辛將能提出上訴，她今早出庭時說，她樂見「自己有絕佳機會說明理由，並釐清事情真相」。

58歲的布辛又說，她不會「讓政府或我身為部長時做出的行動受到懷疑，我們付了那麼多心力，讓國家可以準備好因應仍在延燒的全球衛生危機」。

布辛遭起訴將對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）造成打擊，馬克宏明年競選連任時，他因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機的能力，將遭人拿放大鏡檢視，但共和國司法法院也可能遭控司法越權。

去年2月，在法國出現前幾例COVID-19確診病例的沒幾周後，布辛便辭下衛生部長職位，她起初對疫情發表的談話內容遭人抨擊。

2020年1月，她起初說，幾乎沒有從疫源地中國武漢市輸入病例的風險，之後又說，「新型冠狀病毒在人群中擴散的機率非常小」。

幾個月後，她離開衛生部，投入巴黎市長選戰，她當時聲稱「海嘯即將來臨」，似乎與她先前的說法相抵觸。布辛最後沒有選上巴黎市長

© 2021 AFP