疫情當頭 CES展聚焦數位醫療衛生科技

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社拉斯維加斯11日電） 科技業年度盛會美國消費電子展（CES）本周登場，數位醫療衛生預期將是展中聚焦題材。由於新冠肺炎疫情凸顯遠距醫療的重要性，相關衛生服務可能將因此受到長遠影響。

今年采虛擬方式舉行的CES將於今天揭幕，展中預料見到遠端看診、生物感測器和其他一系列新技術和裝置，可幫助人們避免親赴診間或待在候診室。

顧問公司「佛勞斯特與蘇利文」（Frost & Sullivan）的研究人員預估，單單在美國，遠距醫療服務需求將成長64%。這代表更好的聯絡平台、居家監測裝置和其他設備有其需求。

美國遠距醫療器材公司MedWand創辦人家醫師卡馬爾（Samir Qamar）表示：「我們已經學到，到候診室和其他病人共處一室會有問題。因此人們正在尋找其他方式得到照護。」MedWand計畫今天推出搭載10項遠距診斷工具的器材。

卡馬爾在一場CES小組會議上指出，企業不斷研發各種可在家使用的遠距診斷工具，包括聽診器、耳鏡和心律、血壓監測器；但這些裝置若要獲得監管許可，有必要證明準確度夠高。

今年CES參展廠商還將展示的新產品，包括監測獨居長者是否出現醫療問題徵兆的裝置、協助及早偵測疾病的穿戴式裝置，以及各式各樣診斷工具。

此外，今年展中還會見到一系列工作場所衛生裝置新產品，從智慧溫度計、空氣清凈機到消毒機器人。

獨立科技業分析部落格Radio Free Mobile主筆溫莎（Richard Windsor）表示：「一些去年被當作玩笑看待的瘋狂裝置，例如個人空氣清凈器，今年會被視為明顯更切合需要的產品。」

參展多年的數位衛生平台Humetrix執行長艾克斯柏頓（Bettina Experton）另指出，遠距醫療照護還有一個重要成分，就是病歷追蹤及利用分析工具來加強對疾病風險的認識，無論是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）或其他疾病。

有鑒於此，Humetrix已研發數款行動應用程式（app），讓使用者可輕鬆將病歷傳給醫師。這個平台還運用人工智慧（AI）技術，協助新冠肺炎患者評估風險。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP