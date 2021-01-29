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（法新社香港29日電） 亞洲股市今天延續前一天的跌勢，其中日本股市跌幅近2%，韓國和菲律賓跌逾3%。受到2019冠狀病毒疾病病例飆升，以及疫苗接種計畫不順利等疑慮影響，全球股市本周走弱。

全球股市創去年10月以來最大跌幅，投資人還在療傷止痛。多個月來的股市漲勢，不是帶動各國指數創歷史新高，就是創多年新高。

隨着全球擺脫防疫封鎖措施，且越來越多人接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，觀察人士對於股市長期前景依然抱持信心。

美國上周的申請失業救濟人數低於預期，也帶來市場亟需的提振。此外，數據顯示美國經濟面臨1946年以來最差表現，也讓國會議員有理由通過美國新任總統拜登（Joe Biden）的大規模振興經濟方案。

亞股今天的跌勢，部分因為投資人憂心股市估值已高，加上疫情飆升、新變異病毒株，以及全球疫苗接種作業未能順利進行等因素，拖累股市下挫。

日股日經指數今天收跌1.89%；首爾股市重挫3.03% ，馬尼拉股市大跌3.49%；香港恆生指數下挫0.94%；上海綜合股價指數收挫0.63%；新加坡股市收跌0.63%。

© 2021 AFP