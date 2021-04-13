疫情紓困支出大 美國上半財政年度赤字創新高

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（法新社華盛頓12日電） 美國財政部今天表示，2020年10月到今年3月的6個月間，美國創下破紀錄的財政赤字，比前一財政年度同期暴增約130%，反映出新型冠狀病毒疫情期間經濟振興方案支出相當龐大。

美國去年10月到今年3月的財政支出與前一年度同期相較，增加略超過10億美元。前一財年同期止於去年3月，當時美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫封鎖措施尚未持久，政府也尚未實施任何大型紓困案。

根據美國財政部月報資料，現行財政年度累計至今年3月底為止的財政赤字達1.7兆美元，相較於前一財政年度同期的赤字為7430億美元，增加約130%。

美國財政部官員對媒體表示：「疫情造成的後果，及其衍生的就業減少，正好自（去年）3月快結束時才開始顯現。」

官員說，因此計算到當時為止的累計財政年度赤字，尚未明顯反映出（紓困）方案和COVID-19疫情對經濟的衝擊；但到了今年同一時間卻顯然深受影響。

美國財政部還說，單單今年3月，美國財政赤字就暴增454%，達到5410億美元。

美國國會3月通過總統拜登提出的1.9兆美元紓困方案，美國大部分家庭據此獲得每人1400美元支票，政府發放失業津貼的期限也延長，這些補助多已於3月撥發。（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）

© 2021 AFP