疫情舒緩 美國10月就業人數增加超越預期

（法新社華盛頓5日電） 美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例降低，10月就業人數增加，顯示這個全球最大經濟體已克服Delta變異株擴散形成的染疫潮，為總統拜登施政注入一劑強心針。

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法新社報導，美國勞工部今天公布10月新增53萬1000名就業人口，失業率下降至4.6%，表現優於預期。

民主黨在州長選舉遭遇挫敗，以及聯邦眾議院準備今晚就兩項重要支出法案進行表決之際，這項消息對拜登執政而言不啻是一大利多。

拜登指出，在政府大規模支出刺激和快速接種疫苗下，呈現「歷史性強勁復蘇」。

他在白宮表示：「美國重回就業軌道。我們的經濟復蘇讓更多美國人開始工作。」

數據顯示，與2020年2月Covid-19疫情爆發前相比，美國經濟就業人口仍短少420萬人，顯見經濟重建仍未完成。

聯邦準備理事會（Fed）必將關注這項數據，評估美國經濟是否已重回完全就業狀態。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已說，在決定升息之前，美國央行想讓就業市場更加健全。許多經濟學家預測，聯準會明年開始升息。（譯者：徐睿承）

© 2021 AFP