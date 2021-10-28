疫情衝擊持續 日本央行調降年度經濟成長預估

（法新社東京28日電） 由於疫情持續對日本這個全球第3大經濟體造成影響，日本央行今天下修年度成長預測，並維持超寬鬆貨幣政策。

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日本央行在季度物價和經濟報告中預估，截至2022年3月底止的年度經濟成長3.4%，自之前預估的3.8%向下修正。

日本央行在報告中表示：「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）可能持續對服務業造成下滑的壓力，由於供應面緊張的關係，出口和生產料暫時減速。」

「然而，隨着大範圍疫苗施打下，COVID-19的影響逐步消退，經濟可望復蘇。」

日本央行上修截至2023年3月止的年度經濟成長預估，由之前預估的2.7%調高至2.9%，以反映長期更樂觀的前景。

日本央行也維持長期通膨目標2%不變，儘管經過多年的努力，加上全球物價上揚，日本距離這個目標仍遙遠。

其他央行雖開始逐步退出量化寬鬆計畫，但瑞銀（UBS）經濟家足立正道（Masamichi Adachi）在日銀今天決議前表示：「我們仍預期日本央行將維持寬鬆傾向，至少到2023年4月，屆時日銀總裁（黑田東彥）和兩位副總裁的任期預定將結束。

黑田東彥告訴媒體，其他領先經濟體面臨通膨風險之際，日本的物價上揚速度則較緩慢，因為企業害怕將增加的成本轉嫁到消費者身上。

「日本的企業比較傾向減少他們的利潤，轉而吸收上揚的原物料成本，試圖維持銷售價格。

黑田東彥表示，一旦疫情的影響趨緩，在企業獲利和薪資帶動下，消費者物價終究會攀升 。(譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP