疫情衝擊澳洲財政與人口 影響料將長達40年

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（法新社墨爾本28日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐澳洲。當局今日表示，關閉邊境與封城等防疫措施將造成財政赤字與人口成長趨緩，後續影響預料至少將長達40年之久。

據財政部公布的2021年跨世代報告（Intergenerational Report 2021），澳洲在疫情爆發初期迅速關閉邊境，加上生育率下降，將導致人口成長速度趨緩並拖累經濟。

為避免疫情引發全面性經濟衰退，澳洲去年推出規模數百億澳幣的財政刺激計畫，如此一來，財政赤字至少將延續至2060年。報告指出，經濟「展望深受COVID-19影響，這種流行病帶來大蕭條迄今最嚴重的全球經濟衝擊。雖然澳洲復蘇狀況良好，但影響仍將持續多年」。

在人口問題方面，澳洲封鎖邊境後，人口成長率遽降至逾百年來最低水準。由於移民預計要到2024年至2025年才會恢復到大流行前的水準，報告預測至2060年，澳洲人口將從現在的2570萬增加至3880萬，較先前的預估晚了6年。

財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）發布推文表示，從報告可見，「隨着人口增長放緩和勞動參與率下降，經濟成長將持續高度依賴生產力的上升」。

今年澳洲復蘇狀況優於預期，經濟與失業率都已回到大流行之前的水準。整體來說，該國疫情控制狀況不錯，迄今累計確診病例數僅略高於3萬450起。近日政府忙於應付具高度傳染力的Delta變異株，並開始實施新的限制措施。

© 2021 AFP