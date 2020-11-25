疫情衝擊 澳網恐延後1至2周登場

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（法新社雪梨25日電） 澳洲官員今天表示，2021年1月登場的澳洲網球公開賽可能延後1至2周開打，相關單位還在商討這場在墨爾本舉行的網球錦標賽。墨爾本最近才剛剛脫離長達數月的防疫封城措施。

維多利亞州體育廳長帕庫拉（Martin Pakula）說，年度第一場網壇大滿貫賽事「現在很可能」延後1或2周舉行。澳網訂於2021年1月18日舉行。

帕庫拉說：「我現在仍認為是短暫延期，而不是長期延後。」目前仍在進行繁複的討論，但他有信心這場賽事仍可以在2021年初舉行。

過去8個月來，澳洲政府全面禁止非居民入境，並強烈建議公民不要前往海外旅行，這幾乎切斷澳洲與世界其他地區的聯繫。

澳洲網球協會（Tennis Australia）主席提列（Craig Tiley）之前原本希望選手自12月中旬起抵達澳洲，以便他們能在傳統的熱身賽前強制隔離14天。

但這項計畫遭到維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）質疑，據傳安德魯斯不允許選手在明年1月以前抵達。

至於在隔離期間，選手能否進行訓練或比賽，目前還在討論。

奪下3座大滿貫金杯的英國好手莫瑞（Andy Murray ）呼籲，在有了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後，所有的選手都應接種疫苗。

「我希望所有的選手都願意為了這項運動這麼做，只要一切都被證明是安全的，臨床試驗和一切都已經完成，而且沒有任何明顯的副作用。」

坐擁20座大滿貫金杯的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）呼籲選手，在現在前所未見的情況下，大家要保持耐心。

納達爾上周在倫敦舉辦的ATP世界巡迴年終賽（ATP Finals）表示：「目前情況對所有人來說都不容易。我們必須要有彈性，以清楚了解目前的局勢，並找出在明年儘可能打越多場錦標賽的方式。」

© 2020 AFP