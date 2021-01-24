疫情衝擊 澳網熱身賽調整時程

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（法新社墨爾本24日電） 澳洲衛生官員表示，目前在墨爾本旅館隔離的澳洲網球公開賽選手和支援人員當中，還有9人染疫尚未康復。澳網主辦單位今天另公布熱身賽新時程，讓選手有更多時間備戰。

澳洲衛生官員稍早表示，他們正在調查澳網人員一些陽性案例是否有「病毒脫落」（viral shedding）的證據，也就是染疫康復後持續排出不具感染力的殘留病毒。

接着官員於今天指出，其中一起陽性案例已改列病毒脫落，使得防疫旅館內的未康復病例來到9例。

目前澳洲網球公開賽（Australia Open）共有970人待在防疫旅館隔離14天。其中絕大多數的人已邁入隔離第2周，最先抵達者預計29日解隔離。

雖然大部分選手一天獲准出門訓練5小時，但有72名選手的入境包機出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性案例，因此不得踏出房門。

澳洲網球協會主席提列（Craig Tiley）表示：「對於面臨嚴格封鎖的選手來說，眼前是特別具有挑戰性的時刻。我們與世界女子職業網球協會（WTA）、世界職業網球協會（ATP）攜手，目標是盡我們所能給予協助。」

澳洲網球協會今天發布聲明表示，為了讓72名受影響選手「儘可能有機會備戰和訓練」，「經過廣泛諮詢」後，已調整澳網熱身賽時程。

原本的2項WTA 500賽事將如期進行，但縮小簽表規模。另外2月3至7日還將為無法訓練的選手加辦一項WTA 500賽事。

至於2項ATP 250賽事則將延後24小時，改在2月1日登場，單打主簽表各擴大至56簽。

世界職業網球協會杯（ATP Cup）也將延後24小時，在2月2日進行。澳網訂於2月8日登場。

© 2021 AFP