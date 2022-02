疫情讓「戀人」付出代價 美網路愛情詐騙創新高

(法新社華盛頓19日電) 這麼多年來,強生(Debby Montgomery Johnson)從沒和人說過,儘管只是段網路戀情,她被一個她自以為深愛的對象騙了100多萬美元,她也從未見過他的廬山真面目。 曾在空軍服務、現在自己開公司的強生在佛州自家接受法新社訪問時,台詞和那些與網路對象發展愛情者如出一轍,「這種事不該發生在我的身上」。 每年被這種「愛情詐騙」(romance scam)鎖定的受害者不計其數,疫情期間大家封城在家,上網尋求慰藉者多,網路愛情騙子的手下亡魂直線上升。 聯邦貿易委員會(US Federal Trade Commission)追蹤通報「消費者前哨網絡」(Consumer Sentinel Network)的數字後表示,2021年,網路愛情詐騙詐取金額來到空前的5.47億美元,較前1年暴增近8成。 那數字凸顯疫情第1年以來的上升趨勢。過去5年間,遭愛情詐騙者通報聯邦貿易委員會的受騙金額高達13億美元,是所有詐騙類型之最,但聯邦貿易委員會說,這只是冰山一角,因為絕大多數案例都沒通報。 非營利機構「反感情詐騙公民協會」(Society of Citizens Against Relationship Scams, SCARS)創辦人麥金尼(Tim McGuinn)表示,疫情期間,因為「封城,因為寂寞,因為網路是唯一溝通工具」,這類案件層出不窮。

廣告 繼續瀏覽後續

聯邦貿易委員會警告,因為染疫了、因為封城沒辦法成行…這種種取消約會的理由,都可能是網路愛情騙子慣用的話術。 一名男性受害者告訴宣導機構「別再沉默受害」(Silent Victim No More),「COVID-19(2019冠狀病毒疾病)幫了詐騙者」。 他想像中的「女友」跟他說,由於防疫之故,必須跟他借錢「紓困」。後來他在網路用她傳來的照片反向搜尋,結果發現影中人其實另有其人,但在察覺被騙之前,他早有多達40萬美元付諸流水。 儘管大家警覺心愈來愈高,網路論壇、紀錄片都有助大家提高意識,許多人仍難逃精心策畫的愛情詐騙。 現已60來歲的強生知道愛情詐騙的嚴重性,因此決定分享自身經歷。她把自身故事寫成「笑容背後的女人」(The Woman Behind the Smile,暫譯)一書,侃侃而談受騙遭遇。 2010年起,她被網路上一個她覺得像「家人」的男子佔了2年的便宜。她說,夫婿死後,她貿然進入網路交友的世界,「我在找個能談心的人」。她說,會付出金錢實在不像自己作風,但「他真的很讓我動心」。

本身也是受害者的麥金尼則說,網路騙子「擅於操弄人心」,網路互動「就像正常對話那樣進展,但他們會用非常特別的技巧,開始撩人」。

密切聯繫一段時間後,對方就會開始索取金錢,理由不外乎是機票錢、簽證錢、醫療費等緊急開銷,通常還會打包票說,見面時一定會還錢。

© 2022 AFP