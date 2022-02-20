疫情讓「戀人」付出代價 美網路愛情詐騙創新高

（法新社華盛頓19日電） 這麼多年來，強生（Debby Montgomery Johnson）從沒和人說過，儘管只是段網路戀情，她被一個她自以為深愛的對象騙了100多萬美元，她也從未見過他的廬山真面目。 曾在空軍服務、現在自己開公司的強生在佛州自家接受法新社訪問時，台詞和那些與網路對象發展愛情者如出一轍，「這種事不該發生在我的身上」。 每年被這種「愛情詐騙」（romance scam）鎖定的受害者不計其數，疫情期間大家封城在家，上網尋求慰藉者多，網路愛情騙子的手下亡魂直線上升。 聯邦貿易委員會（US Federal Trade Commission）追蹤通報「消費者前哨網絡」（Consumer Sentinel Network）的數字後表示，2021年，網路愛情詐騙詐取金額來到空前的5.47億美元，較前1年暴增近8成。 那數字凸顯疫情第1年以來的上升趨勢。過去5年間，遭愛情詐騙者通報聯邦貿易委員會的受騙金額高達13億美元，是所有詐騙類型之最，但聯邦貿易委員會說，這只是冰山一角，因為絕大多數案例都沒通報。 非營利機構「反感情詐騙公民協會」（Society of Citizens Against Relationship Scams, SCARS）創辦人麥金尼（Tim McGuinn）表示，疫情期間，因為「封城，因為寂寞，因為網路是唯一溝通工具」，這類案件層出不窮。

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聯邦貿易委員會警告，因為染疫了、因為封城沒辦法成行…這種種取消約會的理由，都可能是網路愛情騙子慣用的話術。 一名男性受害者告訴宣導機構「別再沉默受害」（Silent Victim No More），「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）幫了詐騙者」。 他想像中的「女友」跟他說，由於防疫之故，必須跟他借錢「紓困」。後來他在網路用她傳來的照片反向搜尋，結果發現影中人其實另有其人，但在察覺被騙之前，他早有多達40萬美元付諸流水。 儘管大家警覺心愈來愈高，網路論壇、紀錄片都有助大家提高意識，許多人仍難逃精心策畫的愛情詐騙。 現已60來歲的強生知道愛情詐騙的嚴重性，因此決定分享自身經歷。她把自身故事寫成「笑容背後的女人」（The Woman Behind the Smile，暫譯）一書，侃侃而談受騙遭遇。 2010年起，她被網路上一個她覺得像「家人」的男子佔了2年的便宜。她說，夫婿死後，她貿然進入網路交友的世界，「我在找個能談心的人」。她說，會付出金錢實在不像自己作風，但「他真的很讓我動心」。

本身也是受害者的麥金尼則說，網路騙子「擅於操弄人心」，網路互動「就像正常對話那樣進展，但他們會用非常特別的技巧，開始撩人」。

密切聯繫一段時間後，對方就會開始索取金錢，理由不外乎是機票錢、簽證錢、醫療費等緊急開銷，通常還會打包票說，見面時一定會還錢。

© 2022 AFP