疫情貿易戰引發完美風暴 流行電子產品價格看漲

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（法新社吉隆坡18日電） 專家警告，由於疫情帶動需求、供應鏈中斷和貿易戰囤積物品引發的「完美風暴」造成晶片短缺，例如遊戲主機PlayStation和蘋果iPhone等流行電子產品價格可能會上漲。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發後的幾個月，困在家裡的人開始大肆購物，包括額外的顯示器、新電腦和平板電腦，每種產品都使用到非常重要的晶片。

美中關係緊張更讓這場危機雪上加霜，華為在美國制裁前，就在去年囤積半導體，美國的作法是要切斷華為和全球晶片製造商關係。

當汽車製造商享受着購車量回升，試圖採購專業半導體產品，卻發現半導體製造商優先考慮消費性電子產品，無法滿足車商訂單，凸顯市場緊張情勢。

汽車產業是到目前為止最引人矚目的受害者，包括福特和福斯在內的汽車巨頭被迫減產，但短缺似乎正蔓延到各式各樣電子產品。

策略分析公司（Strategy Analytics）執行董事莫斯頓（Neil Mawston）告訴法新社：「疫情混亂、美中貿易戰囤積以及居家辦公裝置大量需求等形成的完美風暴，正造成晶片短缺。」

「任何有晶片的東西都會受到影響，包括汽車、智慧型手機、遊戲機、平板電腦和筆記型電腦。電子產品和汽車在2021年一整年將會供應減少或者價格更貴。」

微晶片供應鏈很複雜，美國巨頭設計半導體，但絕大部分都不生產。生產主要外包給如台灣積體電路製造公司（TSMC）和韓國的三星（Samsung）等亞洲企業。然而，由於嚴重冬季暴風導致電力中斷，三星在德州的工廠被迫停產，威脅到三星的供應。

台灣擁有全球最大、最先進的代工廠，由於全球晶片短缺，台灣製造商正面臨來自汽車製造商和政府越來越大的壓力。

台灣在上個月誓言提高車用晶片產量，台積電則表示，汽車業是「當務之急」，但也示警公司已經產能滿載。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2021 AFP