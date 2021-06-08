疫情趨緩 蘋果要員工回公司上班引發反彈

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（法新社舊金山8日電） 媒體報導，因疫情趨緩，蘋果公司計畫9月起讓員工部分時間重返辦公室工作，但這項混合工作模式計畫面臨員工抗拒。

根據科技新聞網站The Verge報導，蘋果要求員工從9月起每周回辦公室上班3天，但在疫情限制鬆綁後想要恢復正常時，面臨和其他公司類似的困境。

至少有80名蘋果員工簽署一封公開信，呼籲讓遠距工作一年以上的員工擁有更大的彈性。

和其他科技業者及許多其他公司一樣，蘋果從去年開始因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情實施封城以來，就允許員工在家或遠距工作。

谷歌（Google）、臉書（Facebook）和微軟（Microsoft）公司也為員工推出類似的混合計畫，而推特（Twitter）等公司已告訴員工，他們可以無限期遠距工作。

The Verge引述員工信件內容報導：「我們當中的許多人不僅感覺與全世界同事有良好的聯繫，而且現在的聯繫比以往任何時候都還好。」

「我們期待像現在這樣工作，不用每天回辦公室。感覺高層對遠距工作或地點彈性工作的看法和許多蘋果員工的生活經歷脫節。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP