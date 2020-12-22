疫情造就史上最短休季 NBA新季22日開打

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（法新社洛杉磯21日電） 美國職籃NBA上季賽程受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響延宕，在史上最短的休季結束後，2020-21賽季將在明天揭開序幕。

NBA的2019-20賽季因為疫情一度在3月中斷，聯盟7 月底在佛羅里達州奧蘭多的迪士尼世界規畫「泡泡」隔離園區讓NBA複賽。球星詹姆斯（LeBron James）率領洛杉磯湖人在總冠軍賽以4比2擊敗邁阿密熱火，奪下睽為已久總冠軍。

在激情的總冠軍賽結束僅兩個多月時間後，縮減為每隊打72場例行賽的新球季，明天將分別在紐約和洛杉磯拉開序幕。

開幕日的第1場比賽，由金州勇士客場挑戰布魯克林籃網，隨後在洛杉磯有衛冕軍湖人出戰同城快艇的比賽。

新球季開幕日的兩場比賽是自上個賽季於3月一度中斷以來，NBA賽事首度在球隊自己的主場進行。

儘管美國單日確診和染疫死亡人數屢創新高，目前NBA仍讓比賽在全美30個不同的場館進行。

聯盟已讓一連串防疫措施就緒，包括嚴格安全規定，賽程安排也盡量減少球隊旅行次數，讓球隊一趟作客就打多場比賽。聯盟也僅先排出截至明年3月4日的上半季賽程，為可能的延賽狀況預留彈性空間。

球賽大多不開放觀眾進場，僅少數球隊獲准讓人數有限的觀眾進入場館。

© 2020 AFP