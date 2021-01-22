疫情造成日本自殺人數增加 10年來首見

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（法新社東京22日電） 日本政府多年來抑制居高不下自殺率的進展，被疫情給翻轉。日本去年自殺人數較前一年高，為10年來首見。

日本厚生勞動省今天表示，根據初步數據，2020年有2萬919人自殺身亡，比前一年增加3.7%。同一段時間內，有3460人因染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）喪命。

這意味着10年多來，自殺人數首次出現年增，其中女性和兒童自殺率特別高。

日本長期來一直是七大工業國集團（ Group ofSeven）中自殺率最高的國家，不過以亞洲區來說，韓國又更高。日本政府近年來不斷努力，為心理健康有需要的人提供更好幫助。

與其他部分國家相比，日本疫情較輕微，因此沒有跟其他國家一樣，得採取嚴格的封鎖措施。2020年上半年，自殺率有所下降，讓人燃起疫情影響可能有限的希望。

但在日本5月全境解除緊急事態後，自殺人數在7月開始升高。專家表示，追蹤數據顯示，自殺人數通常會先在發生像是衝突和天災等第一階段危機時下降，之後再急劇上升。

東京早稻田大學研究日本自殺問題的政治經濟學副教授上田路子表示，針對日本的自殺問題，數字增加是件大事，她認為這是個重大的轉折。

她告訴法新社，2019冠狀病毒疾病絕對是個重要的因素，並警告說：「我們無法否認今年數據會再度升高的可能性。」

© 2021 AFP