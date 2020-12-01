疫情重創產業 世界觀光組織提因應措施

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（法新社西班牙拉斯帕馬斯30日電） 因應疫情的限制使國際旅行遭受重創，世界觀光組織（World Tourism Organization）今天呼籲，將旅客的健康檢查標準化，並設立空中走廊，以利將限制鬆綁。

世界觀光組織是在西班牙加納利群島（Canary Islands）提出這項呼籲。為放緩2019冠狀病毒疾病（COVID-19）擴散，各國這一年來均對旅行設限，導致全球旅遊業搖搖欲墜。

聯合國專門機構世界觀光組織在與世界旅遊觀光協會（World Travel & Tourism Council, WTTC）及西班牙觀光部的共同聲明中說：「我們呼籲採取國際化的流程，在登機前篩檢病毒，並於抵達時接受結果。」

這場為期1天的會議在加納利群島的大加納利島（Gran Canaria）首府拉斯帕馬斯（Las Palmas）舉行，有超過95個國家的代表，及超過100家的企業參與。會議結束時發出上述聲明。

聲明同時呼籲訂定協議來發展「國際旅遊空中走廊，以促進疫情程度類似國家和城市間的觀光和商務旅行」。

聲明並警告，在2019冠狀病毒疾病的疫苗或治療方式普及化之前，（旅遊業）可能會喪失數千萬個工作機會。

此外，聲明呼籲要有「追蹤接觸史的國際標準」。

不過1個月前，世界貿易組織（WTO）才表示，疫情影響下，2020年前8個月的國際旅客人數較去年下降了70%。

© 2020 AFP