疫情阻礙全球移動 去年國際移民數仍增加

（法新社日內瓦1日電） 聯合國的國際移民組織（IOM）今天表示，儘管COVID-19疫情對移民模式產生巨大影響，但2020年國際移民人數仍然上升，增至2億8100萬，佔全球人口3.6%。

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2019年國際移民數為2億7200萬，佔世界人口的3.5%；1970年統計的國際移民數則僅8400萬。

國際移民組織在最新報告指出，去年國際移民人數為2億8100萬，並強調，若不是因為疫情，應還會再多200萬人。

報告稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為全球移民和移動的「巨大阻礙」。

光在疫情的頭一年，世界各地就實施了約10萬8000項旅行限制，全球航空旅客人次從2019年的45億，下降至2020年的18億。

報告作者麥考里夫（Marie McAuliffe）告訴記者，疫情無疑對移民產生衝擊，並對移動量造成下降影響。

與此同時，聯合國數據顯示，去年因災害、衝突和暴力而導致的國內流離失所人數遽增；2020年約有4050萬人被迫在國內逃亡，高於前一年的3150萬人。

到2020年底，在國境內流離失所的總人數從前一年的5100萬增至5500萬。

國際移民組織負責人維托里諾（Antonio Vitorino）在聲明中說：「我們正在目睹人類歷史上從未見過的矛盾情景。雖然數十億人因COVID-19而無法移動，但仍有數以千萬計的人在自己的國家內流離失所。」

© 2021 AFP