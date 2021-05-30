疫情降溫後 全球富人大買豪華車

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（法新社巴黎30日電） 隨着全球經濟從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊谷底反彈，豪華車廠業績來到空前高檔。全球富人對藍寶堅尼、法拉利和勞斯萊斯等豪華車需求暴增，已讓車廠訂單接到手軟。

車市研究公司Jato Dynamics分析師穆尼奧斯（Felipe Munoz）告訴法新社，去年疫情期間，全球富豪也跟上班族一樣降低花費，造成頂尖夢幻車款製造商的銷量出現「2位數」跌幅。

但穆尼奧斯解釋，對豪華車客戶而言，問題不在財務受影響，「主要是他們出不了家門，因此延後購買」。

德國福斯汽車（Volkswagen）旗下義大利超跑品牌藍寶堅尼（Lamborghini）去年銷量7430輛，比2019年創下的空前紀錄8205輛減少9%。

但到了今年1到3月的一季，藍寶堅尼在每輛售價約20萬歐元（約新台幣674萬元）的Urus休旅車助攻下，共出貨2422輛車，比去年同期成長25%，也比2019年同期還高出22%，硬是把當時成績擠下淪為史上第二高。

至於法拉利（Ferrari），去年也因疫情影響關閉工廠，導致全年銷量下滑10%至9119輛。

但法拉利高層表示，目前「訂單已來到史上最高水準」，主要拜每輛要價45萬歐元（約新台幣1517萬元）的法拉利首款插電式油電車SF90 Stradale、及據信每輛要價高達約170萬歐元（約新台幣5729萬元）的無擋風玻璃雙座跑車Monza需求暢旺所賜。

德國汽車集團BMW旗下英國老牌車廠勞斯萊斯（Rolls-Royce）的執行長穆勒-歐特佛斯（TorstenMuller-Otvos）告訴法新社，人們歷經疫情這一年來消費減少後，現在「有不少閑錢可以花」。

穆勒-歐特佛斯還看到疫情對人們消費模式帶來的副作用。「很多客戶告訴我們，他們從疫情學到生命無常，應該即時行樂」。

勞斯萊斯今年第一季創下史上最佳單季業績，歸功於New Ghost車款和重2.6噸、每輛要價35萬歐元（約新台幣1180萬元）的市場上最貴休旅車Cullinan熱賣加持。

穆勒-歐特佛斯並指出，展望未來，「今年產能已被訂單佔滿」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張正芊）

© 2021 AFP