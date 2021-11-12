疫情難遏止狂歡 德國科隆嘉年華擠滿脫罩人潮

（法新社德國科隆11日電） 德國確診病例數可能將再創新高，不過在科隆，當地11日舉辦自去年3月爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來首次的嘉年華會，擠滿大批無懼疫情的狂歡者。

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11月11日11時11分揭幕的科隆嘉年華（Cologne Carnival）至明年2月的聖灰禮儀日（Ash Wednesday）止，期間長達數月將舉辦一連串洋溢歡愉氣氛的各項活動。

每逢科隆嘉年華，位於德國西部的大城科隆，人們紛紛穿着精心製作的服飾參加街頭慶典，還有大型樂團伴奏還可以觀賞熱鬧有趣的表演，去年卻因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加劇全部取消，就跟德國境內各地一樣。

去年爆發疫情之初，嘉年華會成為病毒迅速擴散的溫床，並導致德國爆發首樁大規模群聚感染。

一年多過去，各項嘉年華慶典仍籠罩着疫情的陰影。

官方數據顯示，過去24小時，德國新增確診創新高，各地紛紛再度實施管制措施，特別是針對沒有接種疫苗者。

但是狂歡取樂的民眾沒有因此卻步，在舊城區的廣場里，聚集的人潮根本不戴口罩，成千上萬的群眾興高采烈高唱「我們回來了」。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）

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