疫情飆升美新振興方案有進展 亞股走勢分歧

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（法新社香港4日電） 亞洲股市今天收盤呈現分歧，因為市場持續對2019冠狀病毒疾病疫苗消息抱持樂觀，且有跡象顯示美國新的經濟振興方案取得進展，但確診和死亡病例飆升，突顯痛苦的疫情危機現實。

儘管市場普遍認為，明年大眾開始接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後，全球將重返常軌，經濟也將開始復蘇，但觀察人士警告，當前的封城和其他防疫封鎖措施，將對商業活動和就業市場造成傷害。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University），美國在截至3日晚間的過去24小時通報新增逾21萬起確診病例、2900人病歿。義大利也新增993起死亡病例，創下單日新高紀錄。

這些數據進一步突顯政府維持防疫措施的必要性，英、法、德等國仍實施嚴格的遏制措施。

市場焦點現在轉向美國新的經濟振興方案，因為美國國會在耶誕假期前通過新振興方案似乎又稍微邁進一步。

美國國會民主黨領袖支持一項規模高達9080億美元的跨黨派振興方案，部分共和黨高層也不排斥這項提案。協助起草這項提案的共和黨聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）說：「我們得到來自兩黨更多的支持。」

美國總統川普的盟友共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）據傳也支持提案，參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）雖然尚未表態，但他依然有望給予支持。川普昨天說：「我相信我們達成協議在即。」

港股恆生指數今天收漲0.40%；上海綜合股價指數微漲0.07%；台北股市收漲1.11%；首爾股市收漲1.31%；澳洲股市收漲0.28%；新加坡股市收漲0.62%。

日經指數今天收跌0.22%；馬來西亞股市收跌0.39% ；印尼股市收跌0.21%；紐西蘭股市收低0.14%。

© 2020 AFP