疫情驟升 葡萄牙實施2周出國禁令

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（法新社裡斯本31日電） 葡萄牙今天開始實施2周的出國旅行禁令，葡萄牙近來2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例增幅堪稱全球最嚴重。

葡萄牙內政部已表示，除國際專業活動、緊急醫療狀況、物品運輸或家人團聚等極少數例外，國人今天起暫時禁止出境。

根據法新社彙整資料，人口約1000萬的葡萄牙近來感染和病故人數占人口比例高於全球任何國家。

葡萄牙累計約1萬2000人染疫病歿，其中將近一半發生在1月，面對第3波疫情來勢洶洶，葡萄牙1月15日第2度進入全國封鎖。

葡萄牙對唯一接壤的鄰國西班牙重新實施邊境管制，減少過境站數量。

艾瓦斯（Elvas）是首都里斯本東方約200公里的主要跨境點之一，法新社記者今天上午看到警察與海關人員對數十名汽車駕駛執行查核作業。

飛航方面，葡萄牙為來自其他歐盟國家與申根地區的航班，依據各國疫情嚴重性，制定不同的標準。

來自挪威等疫情較緩和國家的旅客不受管制，但來自法國等疫情中級國家的旅客，必須出示在登機前72小時內接受病毒篩檢呈陰性反應的證明。

西班牙、愛爾蘭等疫情嚴重國家的旅客還必須在入境葡萄牙當天開始，接受14天隔離檢疫。

葡萄牙也已停飛所有赴英國與巴西的航班，以防當地高傳染性變異病毒蔓延。

© 2021 AFP