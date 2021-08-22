疫情黑影籠罩 巴黎觀光人數不及過去一半

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（法新社巴黎22日電） 今年夏天，光之城巴黎的旅遊業仍壟罩在疫情的陰影之下。儘管已鬆綁旅遊規範，外國遊客總人數仍不及過去的一半。許多業者都表示，必須調整腳步，把遊客重心移往國內。

今年夏天，凝視蒙娜麗莎（MonaLisa）或在巴黎街道漫步的遊客少了。這處全球頂尖旅遊勝地去年因疫情遊客稀少，原本盼望重見光明，如今希望幻滅。

根據觀光局數字，6月到8月間，光之城巴黎湧進360萬到470萬名遊客，較2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發並重創國際旅遊前的1000萬名遊客大幅銳減。去年造訪巴黎的遊客數量更只有260萬。

法國在夏季到來前先鬆綁旅遊規定，把國家以紅、橙和綠系統進行區分，以決定遊客是否需要在入境前進行新型冠狀病毒檢測、擁有迫切造訪原因或進行隔離。

博物館與其他文化場館也在漫長的關閉後重新開幕，不過遊客還是必須出示疫苗施打或陰性證明。

然而巴黎遊客數量仍令人失望。

旅遊業者阿里諾（Didier Arino）向法新社指出，巴黎旅館的占房率低於法國其他地方，營收則僅剩4成。

導遊工會FNGIC指出，導遊也大受衝擊，沒有遊客使得大巴黎區（Ile-de-France）活動銳減超過80%。

阿里諾表示：「巴黎是歐洲主要首都的鏡子。它們都遭遇困難，而且越依賴外國客戶，情況就越艱困。」

塞納河（Seine）上，觀光船公司巴黎之星（Vedettes de Paris）表示營業額和2019年相比銳減50%。一般來說，法國客人佔了總客數的一半，而今年卻佔了65%。

船公司調整腳步，增加了「開胃酒之旅」，還在甲板上增設玩法式滾球（petanque）的區域。

公司負責人波佐尼（Marie Bozzonie）解釋：「我們學着重塑自我，把塞納河和艾菲爾鐵塔（EiffelTower）還給巴黎人。」

在因疫情中斷營業9個月後，艾菲爾鐵塔於7月中重新開張。然而來客數每天卻只有1萬3000人，是往常數字的一半；其中有約50%為法國人，過去則為20%。

© 2021 AFP